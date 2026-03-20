Les communes sont évidemment les grandes gagnantes du dispositif. En sollicitant la DGE, elles peuvent accéder gratuitement à une vision consolidée de leur parc locatif avec l'identité des loueurs, le numéro SIRET, le statut résidence principale ou secondaire, le nombre de pièces, l'accessibilité comme informations. Il faut toutefois préciser que ces données enrichies ne seront transmises par les plateformes que si elles en ont connaissance, ce qui reste à leur discrétion.