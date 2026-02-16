Pour assurer son avenir, Airbnb a une stratégie : miser sur l'IA ! Cette année, la société envisage d'intégrer en profondeur cette technologie dans sa plateforme.
Le PDG d'Airbnb a annoncé l'an passé son ambition de faire de son outil un « Amazon du voyage ». Bénéficiant d'une excellente santé financière malgré quelques difficultés avec la Cour de cassation, la firme a recentré son offre autour des expériences et remis son application au goût du jour. Elle a également lancé un programme pilote innovant pour faciliter les courses de ses clients. Mais ce n'est pas tout : Airbnb s'apprête à booster ses outils à grands coups d'IA. On vous explique.
Airbnb teste une option de recherche IA…
Airbnb a de beaux projets pour 2026 : dans une lettre à ses actionnaires, la firme a affirmé vouloir continuer à améliorer l'expérience des hôtes et voyageurs, consolider sa présence dans de nombreux pays et proposer une plus grande variété de voyages. Mais la grande nouveauté concerne surtout une intégration plus poussée de l'IA dans la plateforme.
Airbnb a, en effet, déployé une recherche IA auprès d'un petit nombre de personnes, pour test. L'objectif est d' « offrir aux voyageurs un moyen plus naturel de décrire ce qu'ils recherchent et de poser des questions sur les annonces et les emplacements. » Si la société n'a pas partagé de date de lancement global pour cet outil, elle a tout de même précisé qu'il évoluerait, à terme, vers « une expérience de recherche plus complète et intuitive tout au long du séjour. »
…et prépare bien d'autres nouveautés pour 2026
Mais Airbnb a bien d'autres projets en tête : lors d'une récente conférence téléphonique faisant le bilan du 4e trimestre 2025, le PDG de la société, Brian Chesky, a annoncé que la plateforme utiliserait bientôt l'IA pour faciliter les réservations côté voyageurs et simplifier la gestion des annonces côté hôtes.
Ce n'est certes pas la première fois qu'Airbnb lorgne sur l'intelligence artificielle pour améliorer son service. L'an passé, la firme avait déjà déployé pour les utilisateurs nord-américains un chatbot intelligent pour donner un coup de pouce à son service client. Le test semble avoir été concluant : « Le service client basé sur l'IA est désormais disponible pour les utilisateurs anglophones, francophones et hispanophones aux États-Unis, au Canada et au Mexique (…) Nous prévoyons de déployer le service client basé sur l'IA à l'échelle mondiale dans le courant de l'année », a notamment expliqué Airbnb dans sa lettre aux actionnaires.
Il faut donc s'attendre à pas mal d'évolutions IA du côté de la plateforme cette année. Reste à savoir si ces nouveautés seront à la hauteur des attentes.