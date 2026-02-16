Ce n'est certes pas la première fois qu'Airbnb lorgne sur l'intelligence artificielle pour améliorer son service. L'an passé, la firme avait déjà déployé pour les utilisateurs nord-américains un chatbot intelligent pour donner un coup de pouce à son service client. Le test semble avoir été concluant : « Le service client basé sur l'IA est désormais disponible pour les utilisateurs anglophones, francophones et hispanophones aux États-Unis, au Canada et au Mexique (…) Nous prévoyons de déployer le service client basé sur l'IA à l'échelle mondiale dans le courant de l'année », a notamment expliqué Airbnb dans sa lettre aux actionnaires.