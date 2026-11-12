Désormais vendue aux États-Unis, à un prix d’au moins 132 000 dollars, cette dernière est une tour définitivement pas comme les autres. Elle nécessite d’ailleurs à elle seule un circuit d’alimentation dédié de 200 à 240 V. Vous allez comprendre pourquoi.

La ZGX Fury G1n s'équipe en effet d’une Superchip NVIDIA GB300. Cette dernière regroupe un processeur ARM Neoverse V2 « Grace » à 72 cœurs à une partie graphique Blackwell Ultra, et peut embarquer un grand total de 748 Go de mémoire vive combinée, en regroupant 496 Go de LPDDR5X et 252 Go de mémoire HBM3e consacrée au GPU.

On parle en l’occurrence de LPDDR5X-6400 offrant un maximum de 396 Go/s de bande passante, contre 7,1 To/s pour la mémoire HBM3e du GPU. De quoi permettre à HP d’annoncer une puissance de calcul IA (FP4) pouvant atteindre le seuil des 20 PFLOPS, soit 20 fois plus que les meilleures plateformes RTX Spark. Cette puissance de calcul colossale permet de faire tourner localement des modèles comprenant jusqu’à un billion (mille milliards) de paramètres selon la marque, toujours en FP4.