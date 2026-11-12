Annoncée en septembre, la station de travail ZGX Fury G1n commence désormais à être commercialisée par HP outre-Atlantique. Cette dernière intègre la plateforme NVIDIA GB300 et son CPU à 72 cœurs, mais aussi un maximum de 748 Go de mémoire vive totale. Un monstre voué notamment à l’IA locale.
Les solutions DGX Spark et RTX Spark se destinent aux particuliers fortunés et aux PME… mais les entreprises ayant besoin de plus de puissance de feu pour gérer localement et de manière sécurisée de très grands modèles de langage peuvent désormais compter sur une station de travail redoutable chez HP : la ZGX Fury G1n.
Une tour pas tout à fait comme les autres
Désormais vendue aux États-Unis, à un prix d’au moins 132 000 dollars, cette dernière est une tour définitivement pas comme les autres. Elle nécessite d’ailleurs à elle seule un circuit d’alimentation dédié de 200 à 240 V. Vous allez comprendre pourquoi.
La ZGX Fury G1n s'équipe en effet d’une Superchip NVIDIA GB300. Cette dernière regroupe un processeur ARM Neoverse V2 « Grace » à 72 cœurs à une partie graphique Blackwell Ultra, et peut embarquer un grand total de 748 Go de mémoire vive combinée, en regroupant 496 Go de LPDDR5X et 252 Go de mémoire HBM3e consacrée au GPU.
On parle en l’occurrence de LPDDR5X-6400 offrant un maximum de 396 Go/s de bande passante, contre 7,1 To/s pour la mémoire HBM3e du GPU. De quoi permettre à HP d’annoncer une puissance de calcul IA (FP4) pouvant atteindre le seuil des 20 PFLOPS, soit 20 fois plus que les meilleures plateformes RTX Spark. Cette puissance de calcul colossale permet de faire tourner localement des modèles comprenant jusqu’à un billion (mille milliards) de paramètres selon la marque, toujours en FP4.
496 Go de RAM Côté CPU… 252 Go côté GPU, avec un bonus supplémentaire
Comme le rapporte VideoCardz, HP propose trois configurations de la ZGX Fury en l’état. Le modèle de base est équipé du GPU Blackwell Ultra intégré évoqué plus haut, tandis que les deux autres versions de la station de travail sont dotées de cartes graphiques NVIDIA RTX PRO Blackwell supplémentaires. Le modèle RTX PRO 2000 dispose de 16 Go de mémoire GDDR7 au prix de 133 000 dollars, tandis que la configuration RTX PRO 4000 Blackwell SFF est pour sa part équipée de 24 Go pour 136 000 dollars, cette fois.
Cette dernière configuration a pour avantage d’ajouter 24 Go de VRAM en plus des 748 Go que l’on peut déjà accoler à la Superchip GB300, pour totaliser 276 Go de mémoire vidéo combinée vouée.
Pour le reste, la ZGX Fury peut compter sur un refroidissement liquide et sur un maximum de 32 To de stockage au travers de trois emplacements PCIe 5.0, avec deux ports QSFP112 (offrant chacun une connectivité de 400 Gb/s) en complément. Alimentée par un bloc 1600 W, cette belle bête peut enfin être ajoutée à des racks 5U. Elle est livrée par HP sous Ubuntu 24.04 LTS.