La capacité de calcul devient une denrée de plus en plus convoitée dans le monde de l'IA. La preuve avec cette réaction étonnante d'Elon Musk !
Au printemps temps, Anthropic concluait un accord d'ampleur avec SpaceX afin de louer les capacités de calcul de ses supercalculateurs. Mais six mois plus tard, on semble être sur une tendance inverse, avec SpaceX qui n'aurait aucun problème à récupérer cette capacité, dans un univers très fluctuant défini par Elon Musk lui-même comme relevant du « casino ».
Anthropic pourrait mettre fin à son partenariat avec SpaceX dès l'an prochain
Anthropic se prépare à une année 2027 exceptionnelle, juste après l'entrée en Bourse du créateur de Claude. Et il pourrait y avoir du bouleversement, d'après ce qui a été dit dans une rencontre effectuée chez Anthropic.
Les dirigeants de la firme auraient ainsi expliqué dans une réunion avec des analystes financiers que le contrat avec SpaceX ne serait pas prolongé au-delà de la mi-2027. Pour rappel, le contrat passé entre les deux parties intègre une clause de résiliation à partir de l'année prochaine, qui permet d'y mettre fin dans un délai de 90 jours.
Elon Musk réagit positivement à cette annonce !
La même rencontre, dont le twitto Jukan se fait l'écho, a aussi été l'occasion d'autres annonces. La direction d'Anthropic a ainsi affirmé posséder la stabilité et les meilleurs talents pour faire mieux que le secteur de l'open source, et avoir aussi investi 10 milliards de dollars pour l'entraînement de la famille de modèles Claude 5.5.
Pour ce qui est de la capacité de calcul de SpaceX, il est à noter qu'Elon Musk semble loin d'être chagriné par l'idée d'une perte potentielle de contrat. « Nous serions ravis de reprendre la capacité de calcul. Pas de problème » a-t-il ainsi lancé dans un message sur X. Mais l'homme le plus riche du monde est dubitatif quant à l'idée. « Je pense que c'est tout le contraire qui va se produire » a-t-il ainsi pronostiqué.