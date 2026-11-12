Anthropic se prépare à une année 2027 exceptionnelle, juste après l'entrée en Bourse du créateur de Claude. Et il pourrait y avoir du bouleversement, d'après ce qui a été dit dans une rencontre effectuée chez Anthropic.

Les dirigeants de la firme auraient ainsi expliqué dans une réunion avec des analystes financiers que le contrat avec SpaceX ne serait pas prolongé au-delà de la mi-2027. Pour rappel, le contrat passé entre les deux parties intègre une clause de résiliation à partir de l'année prochaine, qui permet d'y mettre fin dans un délai de 90 jours.