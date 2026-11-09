La question de la capacité de calcul disponible pour le secteur de l'intelligence artificielle est de plus en plus prégnante. Et Elon Musk a une formule assez cinglante pour résumer le problème actuel !
Le développement de l'intelligence artificielle fait actuellement face à de nombreux défis, dont le dernier en date pourrait bien être les futures régulations que voudraient imposer les démocrates aux États-Unis. La question de la capacité de calcul est elle aussi au centre des débats, puisqu'elle est la ressource première de l'industrie. Une ressource oragnisée selon un mode très aléatoire, si l'on en croit Elon Musk !
La question du contrat entre Anthropic et SpaceX sur la capacité de calcul commence à se poser
Anthropic a récemment amendé son document S-1, nécessaire à une entrée en Bourse, dans lequel la firme américaine explique qu'il y a dorénavant des risques pour les entreprises IA relatifs à la capacité de calcul.
Et cette question a été abordée dans un podcast de manière plus spécifique par le capital-risqueur Chamath Palihapitiya. Il a ainsi émis l'hypothèse que si la capacité de calcul devenait de plus en plus rare, SpaceX pourrait résilier le contrat qui le lie à Anthropic, et par lequel il loue à la société de Dario Amodei une partie de sa capacité de calcul.
« Personne n'a le droit de pleurer au casino, quel que soit le camp »
Pour rappel, le contrat entre les deux sociétés prévoit un délai de résiliation de 90 jours. Et un extrait de ce podcast s'est retrouvé sur le réseau social X, où l'on sait qu'Elon Musk n'est jamais avare de commentaires. Ce qu'il a évidemment fait cette fois encore.
Il a ainsi répondu à l'extrait que la situation actuelle pouvait se comparer à du casino. Car on ne sait pas encore si la capacité de calcul sera rare ou abondante, ce qui changerait singulièrement la situation pour chacune des parties.
« Cela va bien sûr dans les deux sens. Si la puissance de calcul devient abondante et bon marché, les revenus de SpaceX vont baisser. Personne n'a le droit de se plaindre au casino, quel que soit le camp » a-t-il ainsi affirmé. Pas de quoi rassurer sur l'état futur du secteur.