Anthropic a récemment amendé son document S-1, nécessaire à une entrée en Bourse, dans lequel la firme américaine explique qu'il y a dorénavant des risques pour les entreprises IA relatifs à la capacité de calcul.

Et cette question a été abordée dans un podcast de manière plus spécifique par le capital-risqueur Chamath Palihapitiya. Il a ainsi émis l'hypothèse que si la capacité de calcul devenait de plus en plus rare, SpaceX pourrait résilier le contrat qui le lie à Anthropic, et par lequel il loue à la société de Dario Amodei une partie de sa capacité de calcul.