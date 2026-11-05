Elon Musk, en conflit ouvert avec Sam Altman sur la nature d'OpenAI, a fait de SpaceX, à l'origine une entreprise de services de lancement de fusées, un fournisseur de calcul et de logiciels d'IA, en rachetant diverses entreprises.

Deux anciens collaborateurs et cofondateurs d'OpenAI, Dario Amodei et Mira Murati, dirigent eux aussi leurs propres laboratoires. Anthropic, celui de Dario Amodei, Anthropic, est l'un des principaux concurrents d'OpenAI.