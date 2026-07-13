On le sait, cette mésentente ne date pas d’hier. Sam Altman et Elon Musk ont cofondé OpenAI ensemble en 2015, sous la forme d’une organisation à but non lucratif dédiée à une intelligence artificielle « au service de l'humanité ». Mais depuis le départ de Musk en 2018, la relation entre les deux hommes s’est clairement tendue. À tel point qu’ils se sont affrontés au tribunal après une plainte du billionnaire, une affaire qu’il a finalement perdue. Cela ne l’a visiblement pas empêché de revenir à la charge.