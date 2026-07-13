L’affaire des secrets industriels qui oppose Apple et OpenAI vient de déclencher un énième clash entre Sam Altman et Elon Musk. Les deux géants de la tech s’écharpent comme des ados aux yeux de tous, quitte à remettre en doute leur crédibilité…
On le sait, cette mésentente ne date pas d’hier. Sam Altman et Elon Musk ont cofondé OpenAI ensemble en 2015, sous la forme d’une organisation à but non lucratif dédiée à une intelligence artificielle « au service de l'humanité ». Mais depuis le départ de Musk en 2018, la relation entre les deux hommes s’est clairement tendue. À tel point qu’ils se sont affrontés au tribunal après une plainte du billionnaire, une affaire qu’il a finalement perdue. Cela ne l’a visiblement pas empêché de revenir à la charge.
Elon Musk enchaîne les tweets moqueurs
Car une nouvelle affaire vient de rallumer la mèche. Ce 10 juillet, Apple a déposé plainte contre OpenAI pour vol de secrets industriels. La marque à la pomme cible le projet d’appareil grand public conçu par OpenAI aux côtés de Jony Ive, l’ex-designer star d’Apple.
Si OpenAI assure n’avoir « aucun intérêt pour les secrets industriels d'autres entreprises », cette réponse mesurée a poussé Elon Musk à réagir immédiatement. Sur son réseau social X, le patron de SpaceX a dégainé son surnom favori pour désigner son rival : « Scam Altman frappe encore », a-t-il écrit, ce qui signifie littéralement « Altman l'arnaqueur ».
« Il porte l'arnaque à un niveau jamais atteint », a-t-il enchaîné quelques minutes plus tard, avant de publier une photo du P.-D. G légendée « Je fais ça parce que j'aime ça ». « Par "ça", il veut dire arnaquer », a ironisé Musk dans son tweet.
Un conflit exacerbé par la rivalité dans l’IA
Plutôt que de se couler, Sam Altman a vivement réagi. « Mon pote, c'est toi qui vends aux investisseurs des data centers spatiaux à court terme », a-t-il lancé, visant directement le projet de data centers orbitaux de SpaceX. Ce à quoi Musk a rétorqué du tac au tac, faisant une annonce importante au passage : « On commence à les faire voler l'année prochaine. Peut-être que tu pourras venir les voir si ton agent de probation te le permet », a-t-il asséné.
On aurait pu croire que c’en était fini. Mais non. « Beaucoup de benchmarks suggèrent que 5.6 Sol est le meilleur modèle au monde en ce moment, mais le moyen le plus fiable de le savoir, c'est qu'Elon est à nouveau obsédé par moi », a écrit Sam Altman, en référence évidente au dernier modèle d’OpenAI.
Cet échange intervient dans un climat de rivalité déjà très électrique. SpaceX a récemment bouclé une introduction en Bourse record, tandis qu’OpenAI se prépare discrètement, elle aussi, à devenir publique. De même, les deux entreprises viennent de dégainer leurs derniers modèles d’IA générative. Malgré des enjeux financiers colossaux, la rivalité entre les deux hommes continue donc de se jouer, aussi, à coups de punchlines sur les réseaux sociaux… La maturité à son paroxysme.