Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les leurres font mouche, puisque Proofpoint comptabilise 8,3 clics pour 100 messages malveillants distribués en Europe, contre 2 en moyenne dans le monde. Les escrocs misent notamment sur la confiance que leurs victimes accordent aux services dont ils usurpent l'identité. En septembre dernier, une campagne se faisant passer pour l'Assurance maladie française redirigeait ainsi les internautes vers une copie du portail Ameli, dont le faux formulaire de connexion était précédé de plusieurs étapes de vérification, parmi lesquelles un CAPTCHA. L'opération reposait sur des centaines de domaines malveillants et un kit de phishing jusqu'alors inconnu des chercheurs.

Sans grande surprise, les comptes professionnels sont également dans le viseur, d’autant que leur compromission peut ouvrir l’accès aux messageries et aux services cloud des entreprises. Pour parvenir à leurs fins, les cybercriminels misent aussi bien sur le vol d’identifiants que sur le détournement de sessions déjà authentifiées, afin d’exploiter les droits accordés aux utilisateurs. Un ciblage qui s’avère payant, puisque Proofpoint a constaté des effets chez 64 % des organisations européennes visées par ces attaques dites de précision, contre 33 % pour celles confrontées à des attaques par force brute, fondées sur la multiplication des tentatives de connexion.

Les entreprises accordent également des droits d’accès à leurs applications et agents d’intelligence artificielle, qu’elles autorisent à consulter des documents, interroger des services internes ou automatiser des tâches. Les cybercriminels s’intéressent donc aussi aux permissions de ces outils, qu’ils cherchent à détourner, ainsi qu’aux logiciels nécessaires à leur fonctionnement. D'une période de 90 jours à la suivante, la proportion de capteurs européens ayant détecté des attaques contre ces infrastructures a été multipliée par 4,6.