Dans son dernier rapport sur les cybermenaces européennes, Proofpoint alerte sur une forte hausse du phishing et des attaques de plus en plus ciblées. Les comptes cloud et les infrastructures d'intelligence artificielle sont particulièrement concernés.
Le phishing se porte très bien en Europe, et les cybercriminels semblent avoir trouvé de quoi prolonger leurs activités dans le cloud et les infrastructures d’intelligence artificielle. Dans son dernier rapport sur les cybermenaces européennes, Proofpoint fait état d’une multiplication par 4,5 des détections de phishing en un an, contre 1,5 à l’échelle mondiale. Derrière cette flambée, les chercheurs décrivent des attaques de plus en plus ciblées, exploitant aussi bien les (mauvaises) habitudes des internautes que les nouveaux usages numériques des entreprises.
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Le phishing explose, les attaques se diversifient
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les leurres font mouche, puisque Proofpoint comptabilise 8,3 clics pour 100 messages malveillants distribués en Europe, contre 2 en moyenne dans le monde. Les escrocs misent notamment sur la confiance que leurs victimes accordent aux services dont ils usurpent l'identité. En septembre dernier, une campagne se faisant passer pour l'Assurance maladie française redirigeait ainsi les internautes vers une copie du portail Ameli, dont le faux formulaire de connexion était précédé de plusieurs étapes de vérification, parmi lesquelles un CAPTCHA. L'opération reposait sur des centaines de domaines malveillants et un kit de phishing jusqu'alors inconnu des chercheurs.
Sans grande surprise, les comptes professionnels sont également dans le viseur, d’autant que leur compromission peut ouvrir l’accès aux messageries et aux services cloud des entreprises. Pour parvenir à leurs fins, les cybercriminels misent aussi bien sur le vol d’identifiants que sur le détournement de sessions déjà authentifiées, afin d’exploiter les droits accordés aux utilisateurs. Un ciblage qui s’avère payant, puisque Proofpoint a constaté des effets chez 64 % des organisations européennes visées par ces attaques dites de précision, contre 33 % pour celles confrontées à des attaques par force brute, fondées sur la multiplication des tentatives de connexion.
Les entreprises accordent également des droits d’accès à leurs applications et agents d’intelligence artificielle, qu’elles autorisent à consulter des documents, interroger des services internes ou automatiser des tâches. Les cybercriminels s’intéressent donc aussi aux permissions de ces outils, qu’ils cherchent à détourner, ainsi qu’aux logiciels nécessaires à leur fonctionnement. D'une période de 90 jours à la suivante, la proportion de capteurs européens ayant détecté des attaques contre ces infrastructures a été multipliée par 4,6.
Des comptes aux applications d'IA, comment limiter les risques ?
Un message qui vous presse de vérifier vos informations personnelles, de régulariser un paiement ou de communiquer un code de connexion doit immédiatement éveiller vos soupçons, même s'il reprend à la perfection l'identité d'un service connu. Pour vérifier une demande, ouvrez directement le site officiel ou l'application du service concerné, sans suivre le lien reçu. Privilégiez aussi les passkeys lorsqu'elles sont proposées : liées au domaine du service légitime, elles ne peuvent pas être utilisées pour vous authentifier sur une copie frauduleuse.
Dans les entreprises, l'authentification multifacteur résistante au phishing permet de réduire les risques de vol de comptes, mais attention aux sessions déjà ouvertes. Un pirate qui récupère un cookie de session peut parfois accéder à un service sans avoir à saisir de mot de passe ni de code de vérification. Si vous soupçonnez une compromission, changer le mot de passe ne suffit donc pas toujours. Il faut également fermer les sessions actives et révoquer les jetons d'accès concernés pour couper les connexions frauduleuses.
Enfin, avant de connecter un assistant IA à votre messagerie ou à vos documents professionnels, prenez le temps de vérifier les autorisations qu'il réclame. Un outil chargé de résumer quelques fichiers n'a pas nécessairement besoin d'accéder à l'ensemble de votre espace de stockage. Les entreprises doivent aussi contrôler les permissions accordées via OAuth, supprimer les accès devenus inutiles et tenir leurs infrastructures d'IA à jour. Car une application abandonnée depuis des mois peut encore disposer des droits nécessaires pour consulter des données sensibles.