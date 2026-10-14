Pour confier du travail à un agent IA, une entreprise doit aussi lui donner les moyens de l’accomplir. Cela peut passer par des accès à ses documents internes, à ses applications professionnelles, voire à des fonctions normalement réservées aux administrateurs. Des autorisations précieuses pour les pirates, qui peuvent chercher à les exploiter en détournant l’agent de sa mission initiale. Un outil capable de consulter et de déplacer des fichiers pourrait, par exemple, être manipulé pour transmettre des documents confidentiels à un serveur extérieur.

Le rapport ne détaille pas les méthodes employées lors des attaques recensées en France. Il fait toutefois apparaître un écart marqué entre les deux formes d'exploitation de l'IA : alors que 20 % des incidents auraient impliqué les outils des victimes, 1 % auraient fait appel à l'intelligence artificielle du côté des attaquants.

Avec ou sans IA, les entreprises françaises interrogées n'ont guère eu de répit. Toutes déclarent avoir subi plusieurs attaques par ransomware réussies au cours des douze derniers mois, et 51 % en ont essuyé plusieurs dans la même semaine. Les pirates ont également obtenu des paiements auprès de 35 % des organisations, et parmi celles qui ont payé, 86 % ont effectué plusieurs versements. Pour plus de deux tiers des entreprises, ces attaques ont entraîné une interruption d’activité ou une perte de revenus, tandis que 65 % ont subi un vol ou une destruction de données.