À l'échelle mondiale, les groupes de ransomware ont revendiqué 4 641 victimes au premier semestre 2026, contre 4 381 un an plus tôt. Cela représente une croissance de 5,9%. L'Amérique du Nord conserve la première place parmi les régions touchées, devant l'Europe occidentale.

En France, les secteurs de la technologie et de l'industrie manufacturière arrivent en tête avec 16 organisations revendiquées sur ces activités, suivis par la construction (12 cas). Les administrations et organismes publics occupent la quatrième position (10 cas), au même niveau que l'hôtellerie et les loisirs. C'est en mars que l'on a enregistré un pic de revendications avec 39 cas, contre 20 en janvier, février, mai et juin, et 12 en avril.