FortiRecon, la solution de veille de Fortinet, a comptabilisé 7 831 victimes confirmées de ransomware dans le monde sur l'ensemble de l'année 2025. C'est près de cinq fois plus qu'en 2024, quand on en recensait environ 1600, soit une progression de 389%. Le secteur industriel est le plus ciblé, avec 1284 organisations touchées, devant les services aux entreprises (824) et le commerce de détail (682). Les États-Unis concentrent 3381 victimes, suivis du Canada (374) et de l'Allemagne (291).

Parmi les groupes malveillants actifs, Qilin domine le classement et aurait fait 1021 victimes. Ce chiffre confirme d'ailleurs la tendance que nous rapportions en mars dernier à partir du bilan de l'ANSSI, où le groupe occupait déjà la première place sur le marché français. Akira et Safepay suivent avec 645 victimes chacun. D'après ce rapport, de nouveaux groupes apparaissent régulièrement, certains ne dépassant pas dix victimes lors de leurs premiers mois.

Dans 48,96% des cas détectés par les capteurs de Fortinet, l'activité suspecte est générée par des outils légitimes déjà présents dans le système cible avec des exécutables natifs comme PowerShell ou des utilitaires d'administration à distance tels qu'AnyDesk, LogMeIn ou Ngrok. Puisque les attaquants exploitent des outils qu'une entreprise utilise normalement au quotidien, ce qui rend leur détection plus complexe.