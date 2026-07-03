Le rançongiciel Anubis a émergé fin 2024, sous forme de reprise du malware Sphinx, avant une annonce officielle sur le forum clandestin RAMP en février 2025. Sur son site de fuite, le groupe revendique jusqu'à 83 victimes. Arctic Wolf a examiné plusieurs de ces intrusions depuis le début de l'année. Selon la plateforme Ransomware.Live, les affiliés d'Anubis frappent en priorité la santé, les services aux entreprises, l'industrie, la technologie et la finance. Plus de la moitié des victimes revendiquées opèrent aux États-Unis, devant le Royaume-Uni, l'Australie, la France et le Canada.

Une fois entrés dans le réseau, via Citrix Bleed 2 ou des identifiants VPN Cisco AnyConnect dérobés sur des hébergeurs comme The Constant Company et ServerMania, les attaquants prennent pied dans le système. Les affiliés déploient ensuite des outils de gestion à distance légitimes, comme ScreenConnect, Zoho Assist, MeshAgent ou UltraVNC, que les équipes de sécurité peinent à différencier d'une administration réseau normale. Dans un cas, l'installeur ScreenConnect provient d'un domaine nommé azuremicrosoft[.]us, conçu pour imiter les services Microsoft Azure. Pour se déplacer latéralement, les affiliés utilisent le protocole RDP et l'outil PsExec vers des serveurs qui hébergent des contrôleurs de domaine, des hyperviseurs ou des systèmes de sauvegarde.

Les attaquants s'introduisent dans un boîtier NAS Synology et créent un compte administrateur local. Le groupe établit ensuite un tunnel Cloudflare et un proxy SOCKS via SSH pour faire transiter ses échanges. Anubis déclenche le chiffrement moins d'une journée après la mise en place de ces accès. Pour exfiltrer les données, les affiliés recourent à des logiciels comme rclone, S3 Browser, s5cmd ou WinSCP.

Avant de chiffrer les fichiers, les affiliés désactivent la protection en temps réel de Windows Defender et suppriment les agents de sécurité Sophos. Anubis efface également les journaux système et supprime, une fois l'attaque terminée, le programme de chiffrement pour compliquer toute analyse ultérieure. Les affiliés réduisent certains fichiers à une taille de 0 Ko au moyen du module /WIPEMODE, même après le paiement de la rançon, selon un rapport publié par Rubrik Zero Labs en juillet 2025. Selon Rubrik Zero Labs, la part des sommes perçues reversée aux affiliés atteint 80 %, une répartition plus généreuse que la moyenne du secteur.

