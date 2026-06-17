ClickFix est une technique d’ingénierie sociale qui affiche à l’utilisateur une fausse alerte système ou un faux CAPTCHA, puis copie automatiquement une commande malveillante dans son presse-papiers. En avril et mai derniers, trois groupes ont chacun déployé un nouveau chargeur de malwares via ce vecteur.

Elle circule depuis au moins 2024.

Pour déclencher une infection, il suffit qu’un utilisateur colle dans la fenêtre Exécuter de Windows ou dans PowerShell une commande déjà copiée à son insu dans son presse-papiers. Aucun fichier suspect ne transite par le réseau. Le système d’exploitation exécute la commande via ses propres outils légitimes, ce qui déjoue les antivirus classiques.

On comprend pourquoi, depuis le début de cette année, trois opérations criminelles distinctes ont tiré parti de ce mécanisme avec des chargeurs inédits, des cibles variées et des objectifs finaux très différents.