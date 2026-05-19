Dans sa plainte de Microsoft a aussi ciblé Vanilla Tempest, nommé co-conspirateur. Ce groupe spécialisé dans les ransomwares a utilisé Fox Tempest pour distribuer plusieurs logiciels malveillants, comme Oyster, Lumma Stealer et Vidar, des outils conçus pour voler des données et des mots de passe. La firme de Redmond cite aussi Rhysida, un rançongiciel qui chiffre les fichiers de ses victimes en les dérobant, pour les faire chanter. C'est notamment Rhysida qui a paralysé une partie des opérations de l'aéroport international de Seattle-Tacoma et volé des documents internes à la British Library. Parmi ses cibles, on retrouve des écoles, des hôpitaux et des infrastructures critiques.