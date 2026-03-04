Trend Micro fait partie des entreprises de cybersécurité à saluer ici. Cette dernière a détecté la menace et transmis ses renseignements à l'EC3, le centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. Depuis son siège de La Haye, l'agence a activé le CIEP, un programme qui lui permet de faire travailler côte à côte enquêteurs et experts du privé, comme Microsoft, Cloudflare, Proofpoint, et SpyCloud qui ont rejoint l'opération.