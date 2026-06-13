Plutôt que d'installer des logiciels malveillants à côté des outils légitimes, les attaquants ont remplacé intégralement deux couches fondamentales d'authentification Linux : les modules PAM (Pluggable Authentication Modules) et les binaires OpenSSH. Sygnia précise que les attaquants avaient dès lors accès à chaque identifiant saisi et à chaque commande exécutée sur les hôtes compromis.

Neuf variantes du fichier pam_unix.so ont été recensées, chacune compilée dans un environnement de build distinct. Deux familles principales ont été identifiées. Dans la première, on avait codé un mot de passe en dur pour court-circuiter l'authentification, effacé de la mémoire aussitôt après usage. Dans la seconde, les attaquants avaient en plus modifié le code pour enregistrer chaque couple identifiant-mot de passe dans un fichier caché, /usr/sbin/.ssh.log, à chaque connexion d'un utilisateur légitime.

Velvet Ant a également modifié ssh, sshd et scp pour journaliser identifiants, commandes saisies et frappes clavier, le tout chiffré dans des fichiers dont les horodatages avaient été falsifiés pour correspondre à ceux de /etc/shells/. Par ailleurs, le groupe avait ajouté un flag -d non documenté : quand les opérateurs l'activaient lors de leurs propres sessions, leurs identifiants et frappes n'étaient pas enregistrés dans ces fichiers.

Dans la variante ancienne du kit SSH, Velvet Ant avait codé un mécanisme de backdoor rotatif : sept hachages MD5 distincts, un par jour de la semaine, déterminaient quel mot de passe accorderait l'accès ce jour-là. Sygnia a daté les premières activités à 2016 grâce aux journaux de frappe archivés dans /var/lib/sam/, chaque nom de fichier intégrant l'horodatage de la connexion correspondante.

Il a fallu à Sygnia construire un laboratoire de test avant toute intervention en production. Les attaquants avaient remplacé les composants mêmes qu'utilisent les administrateurs pour accéder aux machines : sans validation préalable, un remplacement incorrect coupait l'accès à distance sans recours possible. Sygnia a acheminé manuellement les composants sains vers des hôtes sans accès Internet, avec des procédures de rollback préparées en amont pour chaque configuration rencontrée.

Sygnia recommande aux équipes de sécurité de traiter PAM, OpenSSH et LSASS sur Windows comme des actifs critiques, à surveiller par détection de point de terminaison et contrôle d'intégrité des fichiers. L'authentification multifacteur doit par ailleurs s'appliquer en amont de l'accès aux hôtes, pas à l'intérieur du flux d'authentification qu'un attaquant peut déjà avoir pris en main.