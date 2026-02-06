Faille WinRAR : un acteur lié à des opérations chinoises identifié derrière des campagnes de cyberespionnage.

Selon Check Point, Amaranth Dragon aurait commencé à exploiter CVE-2025-8088 dès le 18 août 2025, soit quelques jours après la publication d’un premier exploit fonctionnel.

Comme d’autres groupes observés ces derniers mois, l’acteur tire parti de la vulnérabilité pour extraire un script malveillant dans le dossier de démarrage de Windows, en détournant le mécanisme des Alternate Data Streams du système de fichiers NTFS (fonctionnalité permettant d’associer des flux de données secondaires à un même fichier, et donc ici d’y dissimuler un contenu invisible pour l’utilisateur). Le choix du répertoire de démarrage permet d’assurer l’exécution automatique du script à chaque ouverture de session. Dans certains cas, une clé « Run » est également inscrite dans la base de registre pour renforcer la persistance du dispositif.

Ce script déclenche ensuite l’exécution d’un fichier signé numériquement, chargé de lancer le loader maison du groupe, Amaranth Loader, par détournement de chargement de DLL. La charge utile chiffrée (généralement en AES) est ensuite récupérée à distance et déchiffrée en mémoire. Dans de nombreux cas observés, il s’agit du framework Havoc C2, un outil de post-exploitation modulaire légitime, mais régulièrement détourné pour mener des campagnes offensives.

Check Point a par ailleurs identifié l’usage d’un outil d’accès distant inédit, TGAmaranth RAT, capable de transférer des fichiers, d’enregistrer des captures d’écran et de lister les processus actifs sur la machine compromise. Sa particularité tient à son canal de communication : le malware échange avec son opérateur via un bot Telegram utilisé comme interface C2. Pour éviter la détection, le RAT embarque plusieurs techniques d’évasion, dont une méthode visant à leurrer les antivirus et les solutions EDR en neutralisant certaines fonctions de surveillance comportementales.

L’ensemble de l’infrastructure est pensé pour rester sous contrôle. Les serveurs C2 sont dissimulés derrière Cloudflare, avec une configuration spécifique pour n’accepter que les connexions issues des régions ciblées.

À ce jour, les attaques documentées concernent Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, le Cambodge, le Laos et les Philippines. Les campagnes semblent limitées à un ou deux pays à la fois, avec des leurres adaptés à l’actualité locale ou à des enjeux géopolitiques spécifiques.