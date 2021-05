NVIDIA annonce sa conférence pour le Computex, une possible arrivée des RTX 3070 TI et 3080 TI ?

Au fil des fuites, ces deux nouvelles venues sont de moins en moins mystérieuses. D'après les dernières rumeurs, la RTX 3080 Ti serait basée sur le GPU GA102-225 et regrouperait 80 SM, 10 240 cœurs CUDA, 80 cœurs RT et 320 cœurs Tensor. On y trouverait aussi 12 Go de GDDR6X sur un bus 384 bit.

Pour sa part, la RTX 3070 Ti miserait sur une puce GA104-400 cumulant 48 SM, 6 144 cœurs CUDA, 48 cœurs RT et 192 cœurs Tensor. Il faudrait par contre ici se contenter de « seulement » 8 Go de GDDR6X dont le bus n'est pas encore connu.

Ces deux nouvelles références profiteraient ainsi de fiches techniques proches des RTX 3090 et RTX 3070 actuelles.