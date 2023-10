Firefox : bientôt un détecteur de faux avis intégré au navigateur ?

La fondation Mozilla s’appuie en réalité sur l’expertise de Fakespot, une entreprise rachetée en mai 2023, qui s’est depuis longtemps spécialisée dans la détection de faux avis. La fonctionnalité devrait arriver nativement dans la version 120 de Firefox prévue pour novembre 2023, mais les plus curieux peuvent déjà utiliser l’outil sur le site web de Fakespot, ou avec les extensions et applications pour Chrome, Safari, Android et iOS. Et ce, malgré la tentative d'intimidation d'Amazon.