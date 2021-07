Amazon demande, Apple s'exécute et supprime une application... qui combattait les faux avis

Après un avertissement reçu fin juin via un e-mail de quelques lignes seulement, Fakespot a vu son application retirée de l’App Store ce vendredi 16 juillet. « Il s'agissait d'un litige sur les droits de propriété intellectuelle initié par Amazon le 8 juin. Dans les heures qui ont suivi, nous avons veillé à ce que les deux parties soient en contact l'une avec l'autre, en expliquant le problème et les mesures à prendre par le développeur pour que son application reste sur le magasin, et en lui donnant suffisamment de temps pour résoudre le problème. Le 29 juin, nous avons à nouveau contacté Fakespot quelques semaines avant de retirer son application de l'App Store », a expliqué un porte-parole de la marque à la pomme au média The Verge.