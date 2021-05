Faux avis Amazon : la firme bannit les produits Aukey de son catalogue

On ne plaisante pas avec les conditions d'utilisation chez Amazon, et la marque chinoise Aukey vient visiblement d'en faire les frais. En effet, cette marque, qui propose écouteurs, batteries, chargeurs, claviers et autres produits high-tech, n'est désormais plus en mesure de vendre le moindre produit sur Amazon.

Questionné à ce sujet par Reviewgeek, le géant du commerce a indiqué : « Nous oeuvrons pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients et nos vendeurs, et nous prenons des mesures pour les protéger contre ceux qui menacent leur expérience, notamment en ce qui concerne les avis. » Et pour cause, Aukey est suspecté d'avoir acheté des avis positifs.