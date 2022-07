Faux avis : cette fois, Amazon s'attaque aux administrations de milliers de groupes Facebook

Depuis 2020, Amazon a signalé plus de 10 000 groupes de faux avis à Meta. L'entreprise confirme que plus de la moitié de ces derniers ont été fermés, officiellement pour « infraction aux conditions générales de Meta ». De son côté, la firme de Mark Zuckerberg continue d'examiner les autres groupes signalés. Et, pour la seule année 2020, Amazon a tout de même empêché la publication de plus de 200 millions d'avis considérés comme faux, dans des pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis.