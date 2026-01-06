Microsoft Edge va faire peau neuve... inspiré de Copilot

Microsoft prépare un rafraichissement du navigateur Edge. L'équipe expérimente en ce moment une interface remaniée largement inspirée de l'application Copilot.
Ce nouveau design est en cours de déploiement sur les versions Canary et Dev du navigateur et s'accompagnera d'une nouvelle version de MSN.
Edge adopte les codes de Copilot
Les premières captures d'écran, partagées par Windows Central, montrent plusieurs changements. Les menus contextuels, la page Nouvel onglet et les sections des paramètres affichent désormais des bordures nettement plus arrondies, accompagnées d'une typographie et d'une palette de couleurs empruntées directement à l'interface de Copilot. Ce changement s'active automatiquement, que le mode Copilot soit activé ou non. Seule exception : la page Nouvel onglet masque les modules d'IA quand le Copilot Mode reste désactivé, et laisse alors place aux actualités MSN et au champ de recherche Bing.
Jusqu'à présent, Edge reposait sur les codes du Fluent Design, le framework graphique utilisé sur l'ensemble des produits Microsoft, de Windows 11 à Xbox en passant par Office. Le langage design de Copilot faisait figure d'exception dans l'écosystème de l'entreprise. Microsoft semblerait donc vouloir tester cette identité visuelle au-delà de la seule application d'IA. D'ailleurs, le site MSN emprunterait nouvelle direction graphique sous le nom de code "Ruby", avec une version alimentée par IA.
Contrairement au projet Phoenix, qui visait une harmonisation progressive avec Windows 11 par le biais de palettes dynamiques et d'optimisations discrètes, cette fois, l'équipe parie sur un visuel tranché. Rappelons qu'aux États-Unis Microsoft a déjà lancé le Copilot Mode dans Edge pour transformer la navigation en suite de tâches assistées par l'IA, et en intégrant une interface contextuelle et vocale permettant de résumer, comparer ou traduire sans quitter l'onglet.
Pour l'instant, le déploiement se fait de manière graduelle. Les équipes de Redmond testent visiblement la réception avant un éventuel passage en production d'ici à quelques semaines. Reste à savoir si cette version sera également activée en dehors des États-Unis, là où le mode Copilot n'est pas disponible pour transformer Edge en navigateur agentique.