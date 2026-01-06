Microsoft Edge va faire peau neuve... inspiré de Copilot

Les premières captures d'écran, partagées par Windows Central, montrent plusieurs changements. Les menus contextuels, la page Nouvel onglet et les sections des paramètres affichent désormais des bordures nettement plus arrondies, accompagnées d'une typographie et d'une palette de couleurs empruntées directement à l'interface de Copilot. Ce changement s'active automatiquement, que le mode Copilot soit activé ou non. Seule exception : la page Nouvel onglet masque les modules d'IA quand le Copilot Mode reste désactivé, et laisse alors place aux actualités MSN et au champ de recherche Bing.

Jusqu'à présent, Edge reposait sur les codes du Fluent Design, le framework graphique utilisé sur l'ensemble des produits Microsoft, de Windows 11 à Xbox en passant par Office. Le langage design de Copilot faisait figure d'exception dans l'écosystème de l'entreprise. Microsoft semblerait donc vouloir tester cette identité visuelle au-delà de la seule application d'IA. D'ailleurs, le site MSN emprunterait nouvelle direction graphique sous le nom de code "Ruby", avec une version alimentée par IA.