Google commence à déployer discrètement la barre de favoris sur Chrome pour Android, une fonctionnalité jusqu'ici réservée à la version desktop. Problème : seuls les utilisateurs de tablettes peuvent en profiter.
Ces derniers temps, Google semble vouloir mieux aligner les versions bureau et mobile de son navigateur. Plusieurs utilisateurs rapportent l'apparition d'une nouvelle option dans les paramètres de Chrome pour Android : un bouton permettant d'afficher la barre de favoris, similaire à celle présente sur ordinateur. À l'instar de votre PC, celle-ci se positionne juste sous la barre d'adresse et donne un accès direct aux sites mis en favoris, sans passer par le menu des trois points verticaux.
Une accessibilité améliorée qui reste limitée aux grands écrans
Le déploiement de cette fonctionnalité s'effectue sans annonce officielle de Google. Cela peut signifier que soit l'entreprise teste cette nouveauté auprès d'une poignée d'internautes, soit elle procède à un déploiement progressif pour corriger d'éventuels bugs au fil de l'eau. Dans les deux cas, rien ne garantit que la fonctionnalité sera maintenue telle quelle.
Pour le moment, seuls les possesseurs de tablettes Android voient apparaître cette option dans leurs paramètres. Google a sans doute estimé qu'une barre supplémentaire grignoterait trop d'espace d'affichage sur les smartphones. Peut-être aussi que la firme californienne entend repenser différemment l'accès aux favoris sur smartphones. Quoi qu'il en soit, puisque le code est désormais intégré à Chromium, il est possible que les autres navigateurs reposant sur cette base trouvent le moyen de mieux repenser les favoris avant Google.
Google semble en tous cas accélérer ses travaux sur l'édition mobile de Chrome. Avec la version 143 de son navigateur sur Android, le navigateur s'est enfin doté d'un mode de lecture natif. Les aficionados attendent toujours la prise en charge des extensions, un point sur lequel Microsoft a devancé Google depuis quelque temps déjà, d'abord timidement, puis en ouvrant carrément les vannes.