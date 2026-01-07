Pour le moment, seuls les possesseurs de tablettes Android voient apparaître cette option dans leurs paramètres. Google a sans doute estimé qu'une barre supplémentaire grignoterait trop d'espace d'affichage sur les smartphones. Peut-être aussi que la firme californienne entend repenser différemment l'accès aux favoris sur smartphones. Quoi qu'il en soit, puisque le code est désormais intégré à Chromium, il est possible que les autres navigateurs reposant sur cette base trouvent le moyen de mieux repenser les favoris avant Google.

Google semble en tous cas accélérer ses travaux sur l'édition mobile de Chrome. Avec la version 143 de son navigateur sur Android, le navigateur s'est enfin doté d'un mode de lecture natif. Les aficionados attendent toujours la prise en charge des extensions, un point sur lequel Microsoft a devancé Google depuis quelque temps déjà, d'abord timidement, puis en ouvrant carrément les vannes.