Microsoft affiche toutefois un avertissement lors de l'installation d'extensions non testées pour mobile. Le message indique que ces add-ons n'ont pas fait l'objet d'une validation pour les appareils Android et que des dysfonctionnements peuvent survenir. D'un côté, il y a fort à parier que certaines extensions poseront problème. Cependant, cette approche permet à l'éditeur d'élargir rapidement le catalogue disponible auprès des utilisateurs avertis sans attendre l'optimisation de chaque extension par les développeurs tiers.

D'après les testeurs, les premiers résultats sont encourageants. Le blog spécialisé Windows Latest rapporte que Grammarly, qui n'était pas officiellement disponible sur mobile, s'installe sans problème et affiche ses suggestions grammaticales dans les éditeurs de texte en ligne. De même, Keepa, une extension pour suivre l'historique des prix Amazon, charge ses graphiques de manière fluide lors de la navigation sur le site marchand.

Rappelons que de son côté, Google ne propose toujours pas d'installer les add-ons de son Chrome Web Store sur la version Android de son navigateur.