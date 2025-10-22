Après avoir lancé la prise en charge des extensions sur Android en version stable, Microsoft prépare l'arrivée de l'intégralité du catalogue d'extensions de la version bureau de Edge pour Windows 11.
Si la firme de Redmond a bien du mal à grignoter des parts de marché sur les ordinateurs de bureau, elle tente le tout pour le tout sur Android. Le navigateur Edge va bientôt pouvoir s'ouvrir un peu et prendre en charge toutes les extensions… mais attention, tout ne se passera pas comme prévu.
Microsoft Edge veut devancer Chrome sur Android
Microsoft teste actuellement dans Edge Canary pour Android une fonctionnalité permettant d'installer et d'utiliser l'ensemble des extensions disponibles sur la version Windows 11 du navigateur, et non plus uniquement les 22 modules validés pour la plateforme mobile depuis le mois de mars dernier.
Au sein de la version expérimentale du navigateur sur Android, les utilisateurs doivent activer le flag "Android Extension Search" depuis le menu Edge://flags. Une fois activé, ce paramètre déverrouille une barre de recherche sur la page des extensions et donne ainsi accès à l'ensemble des modules disponibles sur la version bureau.
Microsoft affiche toutefois un avertissement lors de l'installation d'extensions non testées pour mobile. Le message indique que ces add-ons n'ont pas fait l'objet d'une validation pour les appareils Android et que des dysfonctionnements peuvent survenir. D'un côté, il y a fort à parier que certaines extensions poseront problème. Cependant, cette approche permet à l'éditeur d'élargir rapidement le catalogue disponible auprès des utilisateurs avertis sans attendre l'optimisation de chaque extension par les développeurs tiers.
D'après les testeurs, les premiers résultats sont encourageants. Le blog spécialisé Windows Latest rapporte que Grammarly, qui n'était pas officiellement disponible sur mobile, s'installe sans problème et affiche ses suggestions grammaticales dans les éditeurs de texte en ligne. De même, Keepa, une extension pour suivre l'historique des prix Amazon, charge ses graphiques de manière fluide lors de la navigation sur le site marchand.
Rappelons que de son côté, Google ne propose toujours pas d'installer les add-ons de son Chrome Web Store sur la version Android de son navigateur.
- Intégration imminente de l'IA ChatGPT et DALL-E
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif