Au tour de la marque Oura de faire son « Year in Review », l'occasion d'apprendre qui des hommes ou des femmes sont les plus stressés, qui marchent le plus, qui dort le mieux/plus…
À l’approche de la fin d’année, les géants de la tech dégainent leurs traditionnels bilans d’usage (ou « Year in Review »). Après Spotify, YouTube ou encore ChatGPT, c’est au tour d’Oura, spécialiste des anneaux connectés dédiés au suivi de la santé, de lever le voile sur les habitudes de ses utilisateurs. Un aperçu riche d’enseignements, entre différences culturelles, géographiques et même de genre.
Au tour d'Oura de dévoiler sa rétrospective 2025
Depuis quelques années maintenant, certains fabricants promettent de révolutionner notre quotidien en condensant un coach santé… au bout du doigt.
C'est le cas de Samsung avec sa Galaxy Ring (dont on ne sait pas encore si une seconde version verra le jour), mais aussi de la marque Oura, qui a dressé un bilan de l'année 2025, en se basant sur des données couvrant la période de mi-novembre 2024 à mi-novembre 2025 (et qui se limitent aux pays comptant au moins 5 000 utilisateurs).
En 2025, ce sont les membres Oura de Nouvelle-Zélande et d’Australie qui se distinguent par les meilleurs scores de sommeil, avec des moyennes de 80 et 79,4. L’Europe suit de près, portée par des pays comme l’Autriche, le Danemark ou la Suède, dont les utilisateurs affichent eux aussi des scores élevés.
Pour ce qui est de la « guerre des sexes », côté sommeil, les femmes arrivent en tête sur la quasi-totalité des indicateurs analysés. Les utilisatrices d’Oura dorment en moyenne plus longtemps que les hommes (7 h 24 contre 6 h 48) et affichent de meilleurs scores de sommeil et d’activité.
Elles se distinguent également par un âge cardiovasculaire moyen plus favorable (-2), signe d’un avantage notable en matière de santé à long terme.
L'Irlande championne des pas quotidiens, les États-Unis champions du stress
L’Irlande se hisse en tête du classement du nombre de pas, avec une moyenne impressionnante de 8 924 pas quotidiens chez les membres d’Oura, talonnée par l’Espagne et l’Italie. Une domination européenne qui illustre une plus grande propension à privilégier la marche au quotidien.
Côté stress, les États-Unis occupent sans surprise la première place, avec 121,2 minutes de stress par jour en moyenne, mais la présence de pays comme les Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche ou le Canada est à noter.
Un point, toutefois, en faveur des hommes, puisque ces derniers enregistrent près de 30 minutes de stress en moins par jour que les femmes. Selon les statistiques d'Oura, les femmes bougent et se reposent davantage, mais semblent aussi supporter une charge de stress plus élevée.
Bien entendu, ces données doivent appeler à une certaine forme de prudence, puisqu'elles se limitent aux habitudes des utilisatrices et utilisateurs équipés d’une bague connectée Oura, soit un public encore relativement confidentiel. Un biais accentué qui plus est par une distribution inégale de la marque à travers le monde, qui restreint encore un peu la portée globale de ces enseignements.