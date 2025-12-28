Depuis quelques années maintenant, certains fabricants promettent de révolutionner notre quotidien en condensant un coach santé… au bout du doigt.

C'est le cas de Samsung avec sa Galaxy Ring (dont on ne sait pas encore si une seconde version verra le jour), mais aussi de la marque Oura, qui a dressé un bilan de l'année 2025, en se basant sur des données couvrant la période de mi-novembre 2024 à mi-novembre 2025 (et qui se limitent aux pays comptant au moins 5 000 utilisateurs).