Enfin, rappelons qu'en septembre dernier, c'est un créateur de contenus sur YouTube qui avait été hospitalisé… à cause de sa Galaxy Ring.

Un souci causé par le gonflement de la batterie, dont les images partagées après retrait montraient une couche interne bombée, indice d’une contrainte venant bel et bien de l’intérieur de la bague.