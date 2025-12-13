Lancée durant l'été 2024, la bague Samsung Galaxy Ring débarquait avec de belles ambitions, mais après une année 2025 marquée par une absence de renouvellement de la gamme, certains s'interrogent sur l'intérêt de ce marché si particulier, avec une Galaxy Ring 2 qui pourrait ne pas être annoncée (non plus) en 2026…
Lancée en fanfare durant l’été 2024, la Samsung Galaxy Ring promettait de révolutionner notre quotidien en condensant un coach santé… au bout du doigt. Un peu plus d'un an plus tard, force est d’admettre que la bague connectée n’a pas vraiment fait tourner les têtes. Aucun nouveau modèle lancé en 2025, et selon certains médias coréens, la marque n'aurait pas l'intention non plus d'officialiser une quelconque nouvelle Galaxy Ring lors de sa prochaine grande conférence en début d'année 2026.
Pas de nouvelle Galaxy Ring (non plus) en 2026 ?
Commercialisée il y a un an, force est d'admettre que la Galaxy Ring n’a finalement pas provoqué de véritable onde de choc dans le secteur. Limitée au suivi de quelques indicateurs de santé et affichant un tarif plutôt élevé (450€), la bague s’est naturellement cantonnée à un public très spécifique. Un produit clairement destiné à une niche.
Malgré des ventes encourageantes à son lancement en 2024, la Galaxy Ring, trop spécialisée pour séduire le grand public, a vu ses ventes se réduire. Et face à une adoption trop timide, on imagine mal Samsung se précipiter pour lui offrir une nouvelle génération, malgré les ambitions initiales affichées autour du concept.
Pour Samsung "Hip Hip Hip"… Oura !
À cela s’ajoute un volet juridique complexe opposant Samsung à Oura, l’un des acteurs majeurs du marché des bagues connectées. En novembre dernier, Oura a déposé plainte contre le groupe coréen, l’accusant de multiples violations de propriété intellectuelle. Samsung a immédiatement contre-attaqué, affirmant qu’Oura portait, de son côté, atteinte à plusieurs de ses propres brevets.
Cette nouvelle escalade judiciaire pourrait bien ralentir les éventuels projets de Samsung et contribuer au report du lancement de la seconde génération de sa Galaxy Ring, le temps que le litige suive son cours.
Enfin, rappelons qu'en septembre dernier, c'est un créateur de contenus sur YouTube qui avait été hospitalisé… à cause de sa Galaxy Ring.
Un souci causé par le gonflement de la batterie, dont les images partagées après retrait montraient une couche interne bombée, indice d’une contrainte venant bel et bien de l’intérieur de la bague.