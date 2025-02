Pour ce dernier concept en date, l'équipe à l'origine du brevet s'est sans aucun doute inspiré d'un film dont on espère que le concept des Precogs ne deviendra pas réalité. Nous parlons bien sûr de Minority Report et de sa société futuriste, dans laquelle vous pouvez être emprisonné avant même d'avoir commis un crime. Heureusement, c'est l'interface homme-machine qui intéresse Samsung ici. L'idée ? Et, si la Galaxy Ring ne serait pas qu'un simple capteur de santé, mais plutôt un anneau vous donnant le pouvoir de contrôler tous vos appareils avec de simples gestes ! Intéressant.