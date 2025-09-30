Un créateur YouTube a été hospitalisé après que la batterie de sa Galaxy Ring a gonflé, rendant l’anneau indélogeable et provoquant une douleur croissante au doigt. Samsung dit enquêter et évoque un incident « rare », tout en rappelant ses consignes de retrait et de sécurité pour les bijoux connectés.
Le vidéaste a senti l’anneau serrer, puis coincer son doigt alors qu’il s’apprêtait à embarquer, situation qui s’est rapidement aggravée malgré les méthodes de retrait classiques à base d’eau savonneuse. Un passage à l’hôpital a permis l’extraction grâce au froid et à un lubrifiant médical, révélant une déformation interne visible de la bague. Le support de Samsung a été sollicité en amont, le constructeur affirmant suivre le dossier et rappeler les bonnes pratiques d’usage et de sécurité.
Ce qui s’est passé
Le blocage s’est déclaré en situation réelle, entre chaleur, stress de voyage et œdème local, des facteurs qui aggravent mécaniquement le serrage d’un anneau rigide. Les images partagées après retrait montrent une couche interne bombée, indice d’une contrainte venant de l’intérieur de la bague. Le récit concorde avec d’autres signalements évoquant une batterie interne qui aurait pris du volume, cas rare mais documenté dans l’électronique portable.
Le fabricant répète que la sécurité des utilisateurs reste prioritaire et qu’une enquête est en cours, sans communication d’alerte élargie à ce stade. Les conseils officiels privilégient l’eau froide, le savon et, en cas d’échec ou de douleur, une prise en charge médicale pour éviter tout traumatisme ou manipulation hasardeuse d’une cellule sous contrainte. Le constructeur rappelle aussi les précautions d’étanchéité après contact avec l’eau salée, afin de préserver l’intégrité du produit au quotidien.
Le gonflement d’une cellule lithium-ion correspond à une accumulation de gaz liée à des réactions internes, un phénomène peu fréquent mais critique dans un anneau où le moindre survolume se traduit par de la pression sur le doigt. Ce cas survient alors que la prochaine génération d’anneau Samsung est en préparation, avec un calendrier pressenti plutôt pour 2026, laissant à la version actuelle le rôle de référence encore plusieurs mois. Espérons que Samsung prenne ce malheureux évènement en compte dans la prévention des risques sur sa future révision.