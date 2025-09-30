Le fabricant répète que la sécurité des utilisateurs reste prioritaire et qu’une enquête est en cours, sans communication d’alerte élargie à ce stade. Les conseils officiels privilégient l’eau froide, le savon et, en cas d’échec ou de douleur, une prise en charge médicale pour éviter tout traumatisme ou manipulation hasardeuse d’une cellule sous contrainte. Le constructeur rappelle aussi les précautions d’étanchéité après contact avec l’eau salée, afin de préserver l’intégrité du produit au quotidien.

Le gonflement d’une cellule lithium-ion correspond à une accumulation de gaz liée à des réactions internes, un phénomène peu fréquent mais critique dans un anneau où le moindre survolume se traduit par de la pression sur le doigt. Ce cas survient alors que la prochaine génération d’anneau Samsung est en préparation, avec un calendrier pressenti plutôt pour 2026, laissant à la version actuelle le rôle de référence encore plusieurs mois. Espérons que Samsung prenne ce malheureux évènement en compte dans la prévention des risques sur sa future révision.