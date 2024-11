Les performances actuelles des bagues restent encore en deçà des montres connectées. Les utilisateurs rapportent des problèmes de précision, notamment pour le suivi du sommeil et des activités. La miniaturisation des technologies de santé demeure un défi technologique majeur. Plutôt qu'une bague, Apple pourrait continuer d'enrichir ses autres produits en fonctionnalités santé. Les AirPods Pro, par exemple, intègrent déjà des fonctions d'aide auditive et pourraient bientôt obtenir d'autres capteurs. Cette stratégie permettrait à Apple de continuer à innover sans créer un nouveau produit en partant de zéro et se perdre dans de grosses dépenses en recherche et développement.