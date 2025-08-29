Vankovic

Gadget, encore un gadget, toujours des gadgets.

Pour avoir l’air cool, l’air chill, l’air ce que vous voulez suivant votre « génération » (ce truc débile qu’on a inventé pour ENCORE mettre les gens par « classe », dans des cases stéréotypées).

Je suis au TOP parce que, comme tous les gens IN, j’ai le dernier truc débile et vachement inutile à la mode à mon poignet…

La santé physique, mentale, c’est d’abord se connaitre, ressentir, accepter, respecter son corps.

Pas besoin d’une montre au poignet pour savoir si je suis fatigué ou stressé.

Ce besoin ultime de tout mesurer, tout quantifier par l’absurde.

Ma montre me dit que je viens de recevoir un mail de mon boss. Deux secondes après elle me dit que je suis stressé.

Ma montre me signale que je suis fatigué. Je viens de courir 5 km et je ne m’en étais pas rendu compte.

En plus, toutes ces données statistiques finissent par sortir de votre intimité, rejoignent votre profil général dans le Big Data. Là où des acteurs privés viendront pêcher contre espèces sonnantes et trébuchantes de précieuses informations sur votre profil d’acheteur, de candidat à un poste, là où le dating en ligne vérifiera si elle, il, vous quoi, sera compatible avec l’autre.

Là où le dictateur qui aura pris le pouvoir dans votre ancienne démocratie ira piocher pour savoir si vous êtes un opposant réactionnaire dangereux, à écarter d’urgence, ou mieux éliminer…

Bref, la Montre, acteur supplémentaire de la collecte de données, portée volontairement et de bon cœur par la horde bêlante du Progrès. L’étoile jaune du Geek, même de Monsieur et Madame « tout le monde ». Et on y va avec le sourire.

Drôle de Liberté d’après Covid que ces générations qui s’enferment volontairement derrière un Mur technologique. The Wall. Le Mur des Pink Floyd. Pour tout le monde.