Une étude révèle que les capteurs de stress et de fatigue des montres connectées produisent des données largement erronées. Ces dispositifs confondraient régulièrement activité physique et stress, remettant en question la fiabilité de leurs mesures de bien-être.
Les montres connectées, souvent promues comme des outils de bien-être, pourraient en réalité vous induire en erreur sur votre état de santé. C'est la conclusion d'une étude de l’université de Leyde, aux Pays-Bas, publiée dans le Journal of Psychopathology and Clinical Science, qui met en évidence l'imprécision de ces appareils. Les capteurs de stress, de fatigue et de sommeil présents dans ces dispositifs font des erreurs de lecture fréquentes, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la confiance que l'on peut leur accorder.
Une étude démontre l'imprécision des capteurs logés dans les montres connectées
Les chercheurs ont analysé les données de 800 jeunes adultes équipés du même modèle de montre connectée, la Garmin Vivosmart 4. Ils ont confronté les informations enregistrées par les montres aux ressentis des participants, qui ont consigné leur niveau de stress et de fatigue à quatre reprises chaque jour. Eiko Fried, professeur associé et auteur principal de l'étude, a révélé que la corrélation entre les données des montres et les rapports des utilisateurs était « pratiquement nulle ». Cela signifie que les informations fournies par les montres ne concordaient pas avec le vécu des personnes.
Le rapport nuance toutefois le constat : les mesures de la fonction Body Battery de Garmin, qui évalue la fatigue physique, se sont révélées un peu plus fiables que celles liées au stress, sans être précises pour autant. Quant au suivi du sommeil, il obtient de meilleurs résultats. Les chercheurs indiquent que les montres testées avaient environ deux chances sur trois de distinguer une bonne nuit d’une mauvaise.
Quand l’algorithme confond stress et effort : les limites des mesures physiologiques
L'imprécision des montres connectées s'explique en partie par la nature limitée de leurs capteurs. Ces dispositifs s'appuient sur des informations basiques, telles que la fréquence cardiaque et le mouvement, pour évaluer la santé de leur utilisateur. Pour fonctionner correctement, ils doivent être portés de manière adéquate, une montre trop lâche ou trop serrée pouvant altérer la précision des données.
Cependant, ces lectures ne peuvent pas toujours refléter la réalité des situations. En effet, une montre peut interpréter une augmentation du stress alors que la personne est en réalité en plein entraînement, ou excitée par une bonne nouvelle, par exemple. Les possibilités d'interprétations erronées sont telles que les montres de l'étude n'ont jamais été vraiment précises, et ont parfois produit des résultats complètement opposés à l'état émotionnel rapporté par les utilisateurs.
Si ces conclusions apportent un éclairage utile sur les failles actuelles du suivi des montres connectées, elles ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Comme toute étude scientifique, ces travaux s’inscrivent dans un contexte précis et devront évidemment être complétés par d’autres recherches pour dresser un tableau plus complet quant à la fiabilité de ces dispositifs.
