La Samsung Galaxy Watch 5, connue pour ses fonctionnalités de suivi de santé et de notifications, a récemment fait parler d'elle pour une toute autre raison. Un utilisateur de Reddit, sous le pseudonyme ZenonDesingk, a réussi à transformer cette montre en console de jeu grâce à un émulateur PSP (PlayStation Portable). Des classiques comme God of War, GTA: Vice City ou encore Need for Speed: Most Wanted ont été portés sur ce petit écran circulaire.

Pour réaliser cet exploit, l'utilisateur a utilisé l'application Bugjaeger, un outil basé sur l'Android Debug Bridge (ADB). Après plusieurs ajustements, notamment des modifications de la résolution (DPI settings), les jeux ont pu tourner à des performances étonnantes : 60 images par seconde pour la plupart des titres, bien que God of War ait parfois chuté à 30 FPS. Pour pallier les limites des commandes tactiles sur un écran aussi minuscule, ZenonDesingk a connecté une manette Bluetooth, rendant l'expérience légèrement plus jouable.