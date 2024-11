La géothermie moderne rompt radicalement avec ses ancêtres. Fini le temps où l'on se contentait d'exploiter les sources chaudes naturelles. Les ingénieurs créent désormais leurs propres réservoirs de chaleur, en injectant eau et sable sous haute pression dans les profondeurs terrestres, jusqu'à plusieurs kilomètres sous nos pieds où la température atteint naturellement 200° C.

Cette technique, héritière inattendue de l'industrie pétrolière, permet de fracturer la roche et d'établir un véritable circuit d'eau chaude souterrain. Le processus implique le forage de deux puits distincts : le premier pour l'injection qui crée des fissures dans la roche, augmentant sa perméabilité, le second pour extraire en continu l'eau chaude pressurisée qui alimentera les turbines électriques. « Nous pouvons désormais fournir des quantités massives d'énergie géothermique au marché à des vitesses inédites », explique Emma McConville, géologue chez Fervo.

Les techniques de forage horizontal, en particulier, ont complètement révolutionné les pratiques du secteur. Les fissures créées par la fracturation ont tendance à se propager verticalement. Or, le forage horizontal permet de croiser de nombreuses fractures et d'injecter ou d'extraire l'eau d'un volume rocheux beaucoup plus important.

Cette approche, baptisée Enhanced Geothermal Systems, bénéficie directement de l'expertise et des équipements de l'industrie pétrolière, recyclant notamment les imposants derricks de 30 mètres de haut pour une cause plus vertueuse. « Pouvoir maintenir ces équipements en activité, mais cette fois au service d'une énergie décarbonée, constitue l'un des aspects les plus gratifiants de notre industrie », souligne McConville.