Test du Samsung Jet 85 Pet : cet aspirateur balai peut-il se faire 30 millions d’amis ?

La principale brosse accompagnant l'aspirateur Samsung Jet 85 Pet est la brosse motorisée Jet Dual. Un premier rouleau souple se voit confier la tâche d’attraper poussières et poils d’animaux sur les sols durs tandis que la brosse principale en nylon et caoutchouc assure lors du passage sur les tapis et moquettes.

Après un premier passage rapide, on constate effectivement que cette brosse passe aisément d’un sol dur à un tapis sans manifester la moindre contrariété. On remarque également que les deux rouleaux ne contiennent pas de cheveux ou poils qui auraient pu se coincer et dégrader l’efficacité au fil du temps.

Pour la maniabilité, la tête pivotante à 180° fait le job dès qu’il s’agit de prendre les virages. On regrette juste que par rapport à d’autres concurrents, elle ne soit pas équipée de lumières LED afin d’améliorer la visibilité sous les meubles (et non pas par envie sadique de voir qu’il reste toujours de la poussière).