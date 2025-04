Smart DNS ou VPN : lequel choisir ?

Quand choisir le Smart DNS ?

Si votre priorité est d’obtenir la meilleure vitesse de streaming possible sans interruption et que vous souhaitez accéder à des contenus géo-bloqués sur des appareils qui ne sont pas compatibles avec les applications VPN, comme certaines Smart TV ou consoles de jeux, le Smart DNS est une solution adaptée. Ce choix est également pertinent si la sécurité et la confidentialité en ligne ne sont pas vos principales préoccupations pour cette activité, ou si vous souhaitez accéder facilement à des contenus de différentes régions sans avoir à changer de serveur à chaque fois.

Quand choisir le VPN ?

En revanche, il est préférable de choisir un VPN si la sécurité de vos données et votre anonymat en ligne sont essentiels. Le VPN s’impose aussi si vous avez besoin de chiffrer votre connexion, notamment lors de l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics, ou si vous souhaitez masquer votre adresse IP réelle. Cette solution est idéale pour contourner des restrictions géographiques sur une grande variété de sites et services, au-delà de ceux pris en charge par un Smart DNS, et si vous appréciez la simplicité d’une application tout-en-un.

Note : Certains fournisseurs de VPN incluent un service Smart DNS dans leur offre, vous permettant de bénéficier des deux technologies selon vos besoins.