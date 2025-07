Le Pass Ulys Télépéage permet de passer les barrières de péage sans sortir sa carte bancaire ou faire la queue : vous passez, vous roulez, et vous retrouvé vos factures centralisées directement sur l’application Ulys. Grâce au réseau autoroutier partenaire, il fonctionne sur la quasi-totalité du territoire français, mais aussi dans plus de 1000 parkings en Europe, notamment en Espagne, Italie ou Portugal (options en supplément). Le tout est associé à une application mobile simple et claire, qui vous permet de suivre vos dépenses, vos trajets et de localiser les parkings compatibles.