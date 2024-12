Aujourd’hui, quand on pense jeu vidéo sur PC, on pense GeForce et, donc, NVIDIA. Ces dernières années, la firme a mis un point d’honneur à faire progresser le jeu sur PC grâce à ses cartes graphiques ainsi qu'à ses nouvelles technologies, à l’écosystème mis en place afin d’offrir aux joueurs les meilleures conditions. Cela passe par des jeux plus beaux, mais aussi plus fluides et à l’animation plus constante. Enfin, cela passe par une réactivité accrue, afin de satisfaire les amateurs d’eSport notamment.