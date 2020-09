Lucid dévoile le projet Gravity : un SUV électrique

La présentation de la Lucid Air cette nuit aux États-Unis a confirmé que la marque s'orientait vers une production de luxe, alliant prestations haut de gamme et tarification élevée (entre 80 000 et 169 000 $).

L'évoquant seulement, Lucid n’a pas donné de détail très précis concernant le projet Gravity. Nous avions découvert son existence il y a quelques semaines, au détour d'une interview de Peter Rawlinson, P.-D.G. et fondateur de la marque, sur une chaîne YouTube américaine.

Lors de la présentation de la Lucid Air, Peter Rawlinson a indiqué que le Gravity serait aussi efficace que la berline, un propos qui reste à modérer au regard de l’envergure du SUV. Son poids et sa carrure sont de fait plus importants que les mensurations de la Lucid Air, ce qui pourrait nuire à son efficience. On peut toutefois envisager que le Gravity saura être un bon élève dans sa catégorie.