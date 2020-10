La supercar hybride de McLaren se dévoile grâce à ses dépôts de brevets

En voyant ces dessins, on ne peut certainement pas nier la présence de l'ADN de McLaren dans ce futur modèle. L'avant est un subtile mélange entre la 570S et la 720S, la plus récente et la plus performante de la Sport Series. Cette dernière arborait des optiques plus fins qu'à l'accoutumée, avec des feux diurnes horizontaux, que reprendra la nouvelle création de McLaren.