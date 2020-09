Skoda ENYAQ iV : la marque dévoile les prix français de son SUV électrique

L’ENYAQ iV 80 profite d’équipements supplémentaires : Driving Mode Select, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, volant chauffant avec palettes pour la sélection du niveau de récupération d’énergie et pack « Chrome ». Sans oublier une puissance de 201 chevaux (150 kW), une batterie de 82 kWh (77 kWh utiles) et une autonomie de 510 kilomètres. Le tout pour la somme de 47 300 euros, hors bonus écologique.