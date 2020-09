Skoda a officiellement dévoilé son SUV électrique Enyaq iV : que faut-il en retenir ?

L'Enyaq iV est attendu pour le printemps 2021, mais Skoda en a déjà officialisé les photos et fiches techniques. On apprend ainsi que le gros SUV du constructeur tchèque affiche une longueur de 4,65 m, rivalisant avec le Kodiaq, et une largeur de 1,88 m.

Son empattement atteint 2,765 m ce qui lui permet de proposer un espace intérieur confortable à l’avant comme à l’arrière. Du côté du coffre, le SUV pourra accueillir jusqu’à 585 litres avec 1 m2 de surface au sol.

Le prix, lui, n’a pas encore été communiqué officiellement, toutefois on peut supposer que l’entrée de gamme se situera aux alentours de 35 000 €, quand la version la plus haut de gamme pourrait atteindre 50 000 €.