La nouvelle génération d'Opel Mokka arrive en 2021 avec une version électrique

La Mokka 2 sera probablement basée sur la plateforme CMP de PSA

Les motorisations thermiques seront aussi au programme

Source : Motor1

L'Opel Mokka est née en 2013 et a pris le nom de Mokka X en 2016 à l'occasion d'un re-stylage. En 2021, le X va disparaître pour laisser la place à la Mokka de 2génération. Pour son lancement, le constructeur allemand Opel va mettre la priorité sur une version électrique.Même si Opel se veut avare en détail pour le moment, le récent rachat du constructeur de Rüsselsheim par le groupe français PSA laisse penser que la prochaine Mokka sera basée sur la nouvelle plateforme modulaire et multi-énergie du groupe français, baptisée CMP, à l'instar de l' Opel Corsa-e C'est cette plateforme qui sert de base aux Peugeot e-2008 et DS3 Crossback . Il devrait en toute logique partager les mêmes motorisations électriques et packs de batteries.La Mokka 2 sera surement motorisée par un groupe motopropulseur électrique de 136 chevaux alimenté par une batterie de 50 kWh. Cette configuration devrait lui permettre d'atteindre 300 à 320 km d'autonomie, à l'instar de l'e-2008 aux dimensions proches.Si Opel met en avant la version électrique, les amateurs de motorisation thermique ne seront pas déçus pour autant : la gamme de la nouvelle Mokka intégrera en effet des moteurs essence et diesel.En nous basant sur le cas de l'e-2008, on peut imaginer retrouver les motorisations 1.2 turbo à trois cylindres, développant de 100 à 155 chevaux. Pour le Diesel, le bloc 4 cylindres 1.5 développant de 100 à 130 chevaux devrait également être de la partie.