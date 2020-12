Tesla : la mise à jour de fin d'année vous laisse customiser votre klaxon

Boombox est une fonctionnalité permettant de personnaliser le klaxon de son véhicule Tesla. Et parmi les sons proposés, certains sont des plus originaux, rappelant de vieilles sonneries de téléphones farfelues : cri de chèvre, applaudissements, bruit de pet ou la chanson La Cucaracha sont par exemple disponibles.

Et il est également possible d'aller plus loin que les klaxons par défaut puisqu'il est possible d'ajouter jusqu'à cinq sons de son choix via une clé USB. Ceux-ci sont en revanche joués après le retentissement du traditionnel klaxon, qui doit tout de même rester identifiable par les autres usagers de la route pour des questions de sécurité. Tesla rappelle d'ailleurs à ses clients que ceux-ci doivent vérifier s'il leur est permis de modifier leur klaxon dans leur pays avant de procéder à un quelconque changement.