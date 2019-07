Le Renault Captur va se décliner en version hybride rechargeable

Des dimensions revues à la hausse

Double moteur électrique

Livraisons en 2020

C'est une première pour, qui s'était jusque-là cantonnée à des modèlesou. Cette fois-ci, la firme tricolore tente le pari de l'à travers sonnouvelle génération, fraîchement présenté dans un communiqué de presse officiel . Rien, ou presque, ne différencie les deux modèles, excepté la motorisation.En premier lieu, cette nouvelle mouture gagne en longueur et en empattement par rapport à la version précédente : 4,23 mètres (+ 10 cm) et 2,63 mètres (+ 2 cm), respectivement. L'occasion ici d'. Autre nouveauté : l'et une(C-Shape), que l'on retrouve par exemple sur la ZOE 2019 . Sans oublier des inserts chromés à l'avant et à l'arrière du quatre-roues.Avec ses dimensions accrues, leoffre logiquement un volume de coffre plus élevé : 536 litres, soit. À l'intérieur, un écran vertical de 9,3 pouces et un tableau de bord de 10,2 pouces apportent une touche numérique à l'habitacle. Sur le premier, des fonctionnalités dédiées à la navigation, aux réglages des aides à la conduite et à de l', soit de « l'information-divertissement », seront de mise.L'instrumentation numérique s'occupera d'afficher des, comme le niveau de charge de la batterie, les flux d'énergie, le suivi des consommations ou encore la localisation des points de charge, d'après Automobile Propre . L'intérieur s'équipera aussi de(textile ou cuir selon les finitions), ainsi que deréservés aux passagers arrière.Le nouveaus'appuie donc sur la technologie, caractérisée par un moteur 1,6 litre essence de 67 kW (90 chevaux), épaulé par deux moteurs électriques, pour une. La batterie de 9,8 kWh lui confère une autonomie de 45 kilomètres selon le cycle WLTP, et de 65 km en utilisation urbaine, selon la marque. Pour une vitesse de pointe de 135 km/h. Elle se recharge par ailleurs en 3 heures maximum sur une charge de 3 kW.Sur le plan des, le SUV s'équipe d'une caméra à 360 degrés, d'un système de freinage d'urgence avec détection des cyclistes et piétons, ainsi que d''un avertisseur de sortie de stationnement et d'un assistant autoroute et trafic. Les équipes de l'entreprise offrent un choix de personnalisation presque illimité :, dont onze choix de teinte pour la carrosserie, trois pour les skis avant et arrière et sept packs intérieurs.Aucune grille tarifaire n'a encore été communiquée. Livraisons prévues en 2020.