Cupra el-Born : la sportive électrique officiellement présentée, lancement en 2021

Pour l’occasion, la firme ibérique assure avoir « continué à faire évoluer le véhicule afin de lui conférer un caractère encore plus sportif » qu’auparavant, peut-on lire. « La CUPRA el-Born partage tous les gènes de la marque. Nous avons élevé le concept original à un niveau supérieur en créant un nouveau design sportif et moderne et en repensant le contenu technologique », affirme son PDG Wayne Griffiths.