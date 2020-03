Mercedes présente des déclinaisons hybrides pour ses modèles CLA et GLA

© Mercedes Benz

Trois nouveaux modèles hybrides chez Mercedes

L'électrique au quotidien

Source : Engadget

Mercedes annonce la disponibilité prochaine de trois nouveaux modèles hybrides, à savoir le CLA 250 e Coupé, le CLA 250 e Shooting Brake et le GLA 250 e.Le groupe précise que les questions du plaisir de conduire (en mode électrique notamment) et de la fonctionnalité du véhicule au quotidien ont été placées au centre des préoccupations. Les nouveaux modèles hybrides proposent ainsi une autonomie, en 100 % électrique, de 75 km environ, une puissance électrique de 102 ch et une puissance combinée de 218 ch.À noter que le moteur thermique est exclusivement mis en route par le moteur électrique. Les modèles hybrides compacts ne possèdent donc pas de démarreur 12 V séparé. Les véhicules se parent d'une batterie de 15,6 kWh (et de 150 kg environ).Selon Mercedes, avec ses modèles hybrides rechargeables, 90 % des trajets quotidiens peuvent être effectués en mode 100 % électrique. Les modèles CLA 250 e Coupé, CLA 250 e Shooting Brake et GLA 250 e seront disponibles à la commande au printemps.