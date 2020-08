Jeep tease l'arrivée de ses futurs Wrangler et Grand Wagoneer hybrides rechargeables

Du côté du Grand Wagoneer, il faudra être encore patient. Jeep ne laisse apparaître que la silhouette de la face avant pour annoncer le retour de son 4x4 premium qui sera réellement dévoilé le 3 septembre prochain.

La seule information dont nous disposons est qu'une version hybride rechargeable est bel et bien prévue. Il est fort possible que le 4x4 s’appuie aussi sur les motorisations déjà présentes sur les Renegade et Compass 4xe tout comme le Wrangler. Seule la capacité de sa batterie pourrait être revue à la hausse face au poids plus important du véhicule.