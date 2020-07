Jeep a dévoilé ses hybrides rechargeables Renegade et Compass

Les Jeep Renegade 4xe et Compass 4xe sont disponibles en deux puissances : 180 ou 240 chevaux. La motorisation thermique est basée sur un petit 4 cylindres 1,3 L turbocompressé qui développe 130 chevaux sur la version de base Limited et 190 chevaux sur les versions S et Trailhawk.

Ce moteur thermique est secondé par deux moteurs électriques développant en tout 50 chevaux supplémentaires. Le premier aide le moteur thermique sur l’essieu avant alors que le second s’occupe d’entraîner l’essieu arrière. Tous deux sont connectés à une batterie de 11,3 kWh qui leur fournit assez d’énergie pour parcourir 50 km, d’après le constructeur.

Cette batterie peut bien sûr être branchée à une borne de recharge.