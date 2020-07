Land Rover dévoile ses Range Rover et Range Rover Sport hybrides rechargeables

Les Range Rover et Range Rover Sport se déclinent en plusieurs éditions spéciales, dont une limitée à 1 970 exemplaires pour fêter les 50 ans de la première édition, sortie en 1970 donc. Baptisée Range Rover Fifty, cette série limitée et numérotée aura droit à une sélection de couleurs spécifiques.

S’ajoutent au catalogue les séries spéciales Westminster et Westminster Black avec vitrage fumé, dotées de jantes 21“ ou 22“ et d'une boiserie décorative plus haut de gamme. La série SV Autobiography Dynamic Black ajoutera des jantes 22“ et des étriers couleur nuit au V8 essence.

Le Range Rover Sport s’offre quant à lui une finition HSE Sylver avec des jantes 21“ spécifiques. La version HSE Dynamic Stealth proposera des éléments teintés en noir alors que la SVR Carbon Edition, basée sur le V8 compressé, recouvre de carbone des éléments tel que le capot et des inserts de carrosserie.