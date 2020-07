Jeep présentera ses nouveaux Renegade et Compass hybrides rechargeables 4xe le 20 juillet

Le moteur électrique peut bien sûr entraîner seul les deux véhicules grâce à sa batterie de 11,4 kWh et assure une autonomie de 50 km maximum. L'autonomie complète peut-être récupérée en seulement deux heures de charge à l’aide de la easyWallbox ou de la Connected Wallbox, toutes deux proposées par Jeep.

En mode purement électrique, les Jeep Renegade et Compass 4xe peuvent atteindre 130 km/h et jusqu’à 200 km/h en mode hybride. Leurs émissions polluantes sont alors limitées à 50 grammes d'équivalent CO 2 par km.

Par ailleurs, les deux SUV offrent une vraie transmission intégrale, leur permettant de sortir des routes bitumées sans risque de rester coincés. Ils se voient dotés d’un écran couleur TFT de 7“ ou 8,4“ suivants le niveau de finition choisi, permettant au conducteur de superviser les différents modes de conduite et de gérer l’autonomie électrique.